Siirt\'te 1.100 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Siirt'te bir araçta yapılan aramada 1 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt- Eruh kara yolunda bir araçta yapılan kontrolde kaçak olduğu tespit edilen bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT