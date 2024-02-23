Siirt'te 1.100 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Siirt'te 1.100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt\'te 1.100 paket kaçak sigara ele geçirildi

Siirt'te yapılan aramada bir araçta 1.100 paket kaçak sigara bulundu. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

23.02.2024 13:42
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Siirt'te bir araçta yapılan aramada 1 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Siirt- Eruh kara yolunda bir araçta yapılan kontrolde kaçak olduğu tespit edilen bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Siirt'te 1.100 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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