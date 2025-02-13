Siirt'te 10 Katlı Apartmanda Yangın: İtfaiye Yetersiz Kaldı - Son Dakika
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Siirt'te 10 Katlı Apartmanda Yangın: İtfaiye Yetersiz Kaldı

Siirt\'te 10 Katlı Apartmanda Yangın: İtfaiye Yetersiz Kaldı

Kurtalan ilçesinde 10 katlı Yıldırım apartmanında çıkan yangında, itfaiye araçlarının uzunluğu yetersiz kalınca, mahalle sakinleri asansörlü nakliye aracıyla kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

13.02.2025 11:50  Güncelleme: 11:57
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde 10 katlı apartmanda çıkan yangında itfaiye araçlarının uzunluğu yetersiz kalınca, apartmanda mahsur kalan vatandaşlar asansörlü nakliye ile kurtarıldı.

Olay Garzan Mahallesi Kervan Caddesi'nde bulunan 10 katlı Yıldırım apartmanında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının uzunluğunun yetersiz kalması nedeni ile asansörlü nakliye aracından destek istendi. Yangında mahsur kalan vatandaşlar, asansörlü nakliye aracının devreye girmesi ile kurtarıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alınıp söndürüldü.

Kurtalan Belediyesine ait itfaiyelerin uzunluğunun yangına müdahalede yetersiz kaldığını belirten apartman sakini Cengiz Sevici, 10-12 kat apartmanlara izin veren belediyenin o seviyede itfaiye bulundurması gerektiğini söyledi. Sevici, "'Biz duman kokusuyla uyandık ve kapıyı açmaya çalıştık. İçeriden komple duman geliyordu, balkonlara çıktık başka çaremiz yoktu. Allah razı olsun millet yardım etmeye çalıştı. İtfaiyenin herhalde merdiveni yetişemiyordu Kurtalan itfaiyesi 6. kata kadar çıkabiliyor. Bina 10 katlı olduğu için yetişemiyordu. Evden eve nakliye araçları var. Onlar bizi kurtardı. Burada en az 30 kişinin hayatını kurtardı. Yoksa hepimiz dumandan zehirlenecektik. Herkes yük taşımacılığıyla tahliye edildi ve itfaiye yetersiz kaldı. Hem Siirt itfaiyesi hem de Kurtalan itfaiyesi yetersiz kaldı. Bir buçuk saat balkonda kaldık. Atlayacak insanlar vardı. Yangın anında Kurtulan Belediyesi gelmişti. Fakat merdivenleri yetişmiyordu. Madem ki 10-12 kata izin veriyorsunuz sizin de itfaiyeniz o kata yetişmek zorundadır. Allah korusun büyük bir binada bir yangın çıktığı zaman insanlarımızın zor durumda kalacak. Buna hemen bir çözüm bulunması lazım. Kurtalan Emniyet Müdürü ve Kurtalan Kaymakamından Allah razı olsun. Sabah saat 04.00'a kadar hastalarımızın başında kaldılar. Tek tek evlerimizi ziyaret ettiler. Şu anda da bütün ihtiyaçlarımızı kaymakamlık karşılıyor" dedi.

Mahalle sakini Mahsum Kaya ise "Yangın esnasında buraya gelen itfaiye yangına müdahale edemedi. Hemen çevre itfaiyelerden yardım istendi. Evden eve nakliye asansörü ile tahliyeler yapıldı" diye konuştu.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te 10 Katlı Apartmanda Yangın: İtfaiye Yetersiz Kaldı - Son Dakika

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