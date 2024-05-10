Siirt'te 3 yaşındaki kız çocuğu bahçe havuzuna düştü - Son Dakika
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Siirt'te 3 yaşındaki kız çocuğu bahçe havuzuna düştü

Siirt\'te 3 yaşındaki kız çocuğu bahçe havuzuna düştü

Siirt merkez Sarıtepe köyü Kayacık mezrasında bulunan N.T. (3) isimli kız çocuğu bahçe havuzuna düştü. İstanbul'dan misafir gelen çocuk, oyun oynarken havuza düştü ve boğulma tehlikesi geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

10.05.2024 09:48
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Siirt merkez Sarıtepe köyü Kayacık mezrasında bulunan N.T. (3) isimli kız çocuğu bahçe havuzuna düştü.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan misafir gelen 3 yaşındaki N.T. oyun oynarken bulunduğu evin 50 metre uzaklığındaki bahçe havuzuna düştü. Boğulma tehlikesi geçiren kız çocuğu 112 Sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan kalp mesajı ile geri dönen kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay ile ilgili Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldığı bildirildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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