Siirt\'te 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'te İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmasında şüphe üzerine durdurduğu aracın tabanındaki gizli bölmede 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Siirt'te bir aracın tabanına zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerce yapılan detaylı aramada, otomobilin taban kısmında gizli bir bölme tespit edildi. Hassas ve titiz çalışmalar sonucunda bölmeye zulalanmış 46 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Kaynak: İHA
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