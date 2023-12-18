Siirt\'te 8 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Siirt'te polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 8 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan ilçesi Ziyaret uygulama noktasında B.C.'nin aracında yapılan aramada 8,5 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.C. ve H.C., adli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - SİİRT