Siirt'te 9 Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

Siirt'te nisan ayında 9 ayrı terör operasyonunda 13 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

SİİRT - Siirt'te nisan ayı güvenlik ve asayiş toplantısında konuşan verileri paylaşan Vali Kemal Kızılkaya, "Nisan ayında gerçekleştirilen 9 ayrı terör operasyonunda PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şahıs ile sosyal medyada PKK propagandası yapan 5 şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı" dedi.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Siirt Valiliği GAMER Müdürlüğü'nde yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vali Kemal Kızılkaya, terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar amansız ve kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı. Bu kapsamda 2025 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen 9 ayrı terör operasyonunda, PKK/KCK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 8 şahıs ile sosyal medyada PKK propagandası yapan 5 şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirten Kızılkaya, 74 hanede 210 kişiye bilgilendirme yapıldığını söyledi.

Vali Kızılkaya, giriş-çıkış noktalarında 7 bin 976 şahıs ve bin 808 araç sorgulandığını ifade ederek, gençleri ve toplumu tehdit eden uyuşturucu suçlarına karşı mücadelenin de aralıksız sürdüğünü kaydetti. Nisan ayı içerisinde düzenlenen 39 uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli şahsın yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini aktaran Kızılkaya, "Operasyonlarda toplam 5 kilo bonzai, 700 gram kubar esrar, 2 kilo 158 gram metamfetamin, 40 gram eroin, 54 gram kokain ve 285 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 124 metruk bina kontrol edildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ise Nisan ayında 20 operasyon icra edilmiş, 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış ve yakalanan kaçak eşyalar sayesinde yaklaşık 1 milyon 100 bin TL tutarında vergi kaybı önlenmiştir" dedi.

Siber suçlarla mücadele kapsamında da İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki birimlerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde Nisan ayında 120 siber olayının meydana geldiğini söyleyen Kızılkaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör propagandası yaptığı belirlenen 109 şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, 515 yasadışı bahis ve müstehcen içerikli internet sitesi kapatılmıştır. Ayrıca, 397 kişiye siber farkındalık eğitimi verilmiştir. Düzensiz göçle mücadele çerçevesinde ise il genelinde düzenlenen asayiş uygulamalarında 4 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edilmiş, 1 mobil göç noktasında 229'u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 11 bin 847 kişinin kimlik kontrolü yapılmıştır. Yol izin belgesi bulunmadan seyahat eden 2 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Asayiş olayları bakımından da Siirt'te suçla mücadele titizlikle sürdürülmektedir. Nisan ayı içinde il genelinde 474 asayiş olayı meydana gelmiş, 181 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde 156 olayın 153'ü (yüzde 98,08), malvarlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise 41 olayın 35'i (yüzde 85,37) aydınlatılmıştır. Ayrıca jandarma sorumluluk bölgesinde gasp, kapkaç, motosiklet hırsızlığı, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi olayların hiç yaşanmadığı bilgisi paylaşılmıştır."

Geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında, asayiş olaylarında yüzde 91,73 oranında azalma sağlandığına değinen Kızılkaya, "Nisan ayında 35 bin 580 aracın denetlendi, 23 sürücü belgesi geri alındı, 194 araç trafikten men edildi ve 2 bin 2 araç plakasına cezai işlem uygulandı. Aynı dönemde meydana gelen 132 trafik kazasının 1'i ölümlü, 84'ü yaralanmalı ve 47'si maddi hasarlı kazalardır. Ayrıca bin 420 motosiklet denetlenmiş, 20'si trafikten men edilmiştir. bin 585 kişiye de trafik güvenliği eğitimi verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve kurumların müdürleri katıldı.