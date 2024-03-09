Siirt'in Güres Caddesindeki bir lokanta işletmesine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, gece geç saatlerde meydana geldi. Saldırının ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemede, boş kovanları buldu. Mermilerin, iş yerinin camına isabet ettiği, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.
Ekipler, olaya karışan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te bir lokantaya silahlı saldırı - Son Dakika
Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve diğer malzemelerle birlikte zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı tutuklanırken diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Elazığ'da yaşanan yoğun fırtına sonucunda Malatya-Baskil seferi yapan Aslantepe feribotunun kapağı suya düştü. İçinde yolcu ve araçların bulunduğu feribot, başka bir feribotun yardımıyla tahliye edildi.
30 şehirde 5 gündür devam eden 'Kıskaç-10' operasyonları kapsamında terör örgütü FETÖ'ye yönelik 91 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda örgütün farklı yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri, iletişim kurdukları ve hapis cezası ile arandıkları tespit edildi.
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 686 adet sentetik ecza ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
Elazığ'da seyir halindeki hafif ticari araç motor kısmından çıkan yangın sonucu alev topuna döndü. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Mardin'in Midyat ilçesinde 2009 yılında evlenen ve 4 çocuğu olan Elbiren E., eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı. Boşanma sürecinde eşi tarafından saldırıya uğrayan Elbiren, hastaneye kaldırıldı. Elbiren'in avukatı, müvekkilinin öldürüleceğinden endişe ettiklerini belirtti ve eşin tutuklanmasını talep etti.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Hükümet Caddesi'nde yürüyen C.G'nin arkasından gelen N.Ç, kafasına taşla vurduktan sonra yere düşen C.G'yi darbetmeye başladı. Yaralanan C.G, hastaneye kaldırılırken, zanlı polis tarafından gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.
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