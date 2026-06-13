Siirt'te girdiği Botan Çayı'nda kaybolan çocuğun bulunması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, kent merkezine bağlı Eğlence köyü mevkisinde Botan Çayı'na giren 17 yaşındaki Hüseyin Oğaç, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, Batman'dan dalgıç ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, kaybolan çocuğu bulmak için başlattığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te Botan Çayı'nda kaybolan çocuk için arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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