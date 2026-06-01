Siirt'te Kurban Bayramı'nın ilk gününde sokakta işlenen cinayete ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Tınaztepe Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde 27 Mayıs günü sokakta Özgür Bozan'ın (42) bıçaklanıp başı taşla ezilmiş halde cansız bedeni bulunmuştu. Polis ekipleri, yürüttükleri titiz çalışmalar sonucunda Kooperatif Mahallesi'ndeki bir adrese Özel Harekat Polisi destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda H.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te Cinayet: Bir Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?