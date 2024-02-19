Siirt'te çöp konteynerinin yanına park edilen araç kömür külü nedeniyle yandı - Son Dakika
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Siirt'te çöp konteynerinin yanına park edilen araç kömür külü nedeniyle yandı

Siirt\'te çöp konteynerinin yanına park edilen araç kömür külü nedeniyle yandı

Siirt'in Baykan ilçesinde çöp konteynerinin yanına park edilen hafif ticari araç, alana dökülen kömür külü nedeniyle yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta hasar meydana geldi.

19.02.2024 17:59  Güncelleme: 18:00
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Siirt'in Baykan ilçesinde çöp konteynerinin yanına park edilen hafif ticari araç, alana dökülen kömür külü nedeniyle yandı.

İlçe merkezinde park halindeki hafif ticari araç, yakınına dökülen kömür külü nedeniyle yandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen araçta hasar oluştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te çöp konteynerinin yanına park edilen araç kömür külü nedeniyle yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siirt'te çöp konteynerinin yanına park edilen araç kömür külü nedeniyle yandı - Son Dakika
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