Siirt\'te iki grup arasında bıçaklı kavga

Siirt'te iki grup asında bıçaklı kavga
SİİRT - Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgayı polis biber gazıyla müdahale ederek sonlandırdı.
Edinilen bilgilere göre, Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Caddesi'nde iki grup arasında nedeni bilinmeyen bir şekilde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği kavga sonlanırken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Siirt'te Kooperatif Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Polis, biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı ve olaya karışan bazı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Sarıyer Maslak'ta bir kafeteryada oturan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayda Türk uyruklu İsveç vatandaşları arasında gerçekleştiği belirtilirken, olay yerinde 1 tabanca ve 8 adet 9 mm boş kovan bulundu. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
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Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. adlı kişi, kız arkadaşının abisi ve babasıyla tartıştıktan sonra av tüfeğiyle M.Y.'yi vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise başka bir hastanede yakalandı. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
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