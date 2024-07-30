Siirt'te İki Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

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Siirt'te iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

Kaza, Kurtalan Yolu Caddesi Valilik binası kavşağında meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışmasıyla maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT