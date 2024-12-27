Siirt'te yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesine bağlı, 2100 rakımda yer alan Geçittepe Köyü grup yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldi
Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda yolda mahsur kalan araçlar kurtararak, yol yeniden trafiğe açıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Kapanan Yol Açıldı - Son Dakika
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