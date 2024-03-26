Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 araç yolda mahsur kaldı - Son Dakika
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Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 araç yolda mahsur kaldı

Siirt\'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 araç yolda mahsur kaldı

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe mevkiinde kar ve tipi nedeniyle 8 araç yolda mahsur kaldı. Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri, mahsur kalan sürücüleri kurtararak güvenli bölgeye ulaşmalarını sağladı.

26.03.2024 18:43  Güncelleme: 18:45
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Siirt'in Pervari ilçesine bağlı grup köy yolu olan Geçittepe mevkiinde ekili olan kar ve tipiden ötürü 8 araç yolda mahsur kaldı.

Mahsur kalan araçlar sürücülerin ihbarı üzerine, sevk edilen Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele Ekipleri karda mahsur kalan sürücüleri kurtararak güvenli bölgeye ulaşmasını sağladı. Bölgede kar yağışının devam ettiği öğrenildi. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle 8 araç yolda mahsur kaldı - Son Dakika

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