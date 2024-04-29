Siirt'te kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Siirt'te kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı

Siirt\'te kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğuksu köyü yoluna düşen kaya parçaları nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Siirt İl Özel İdaresi ekipleri 2 saat süren çalışmaların ardından yolu tekrar ulaşıma açtı. Köylüler, ekiplere ve Siirt Valisi'ne teşekkür etti.

29.04.2024 15:38  Güncelleme: 15:39
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Siirt'te yamaçtan düşen kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı, ekipler 2 saat süren çalışmaların ardından yolu tekrardan ulaşıma açtı.

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Soğuksu köyü yoluna kaya parçaları düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'nın talimatları doğrultusunda bölgeye sevk edilen Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Şirvan ilçesine bağlı Soğuksu köyü ile Bitlis Hizan ilçesi sınırları arasında bulunan ve vatandaşların kestirme yol olarak kullandığı yol kardan ve yamaçtan düşen kaya parçalarından dolayı ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye Siirt İl Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler yolu kardan ve kayalardan temizleyerek köy yolunun tekrardan ulaşıma açılmasını sağladı.

Köylüler, yolu ulaşıma açan ekiplere ve Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te kaya parçaları köy yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika

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