Siirt\'te Kız Çocuğu Ölü Bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğunun evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kurtalan ilçesi Yenimahalle'de yaşayan 16 yaşındaki S.İ., evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri hayatını kaybeden S.İ.'nin cenazesini otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Olay sonrası Kurtalan Cumhuriyet Başsağlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. - SİİRT