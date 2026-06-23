Siirt\'te Kız İtfaiye ile Kurtarıldı

Siirt'te ayağı kabin ile kapı arasına sıkışan kız, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan Afetevleri Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Asansörü kullanan genç kızın ayağı, kabin ile kapı arasına sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu genç kızı sıkıştığı yerden çıkardı. Yaralı genç kız, sağlık ekiplerine teslim edilerek olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayağından yaralanan genç kızın tedavisine başlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT