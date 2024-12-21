Siirt'te kontrolden çıkan araç devrildi
SİİRT - Siirt Botan Vadisi mevkiinde virajı alamayan araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kaza, Botan Vadisi yakınlarında meydana geldi. Sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet yola savrularak devrildi. Kaza anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Kontrolden Çıkan Araç Devrildi - Son Dakika
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