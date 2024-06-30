Siirt'te kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü
SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Yanılmaz köyü mevkiinde Ali Özkan'ın kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 200 metre yükseklikten şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve Eruh Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmayla Ali Özkan araçtan çıkartılara sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
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