Siirt\'te otomobil ile kepçe kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Siirt'te otomobil ile kepçenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt merkez Tillo Caddesi üzerinde, Hürriyet İlkokulu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 ABM 001 plakalı otomobil, iş makinesi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki Ömer Toprak, Rojda Yılmaz, Larin Toprak, Seval Yılmaz ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerce çıkarılarak ilk müdahalenin ardından ambulanla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT