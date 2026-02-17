Siirt'te otomobil ile halk otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi'nde otomobil ile halk otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT
Son Dakika › 3. Sayfa › Siirt'te Otomobil ve Halk Otobüsü Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?