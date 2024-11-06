Siirt'te Patpat Kazası: Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Siirt'te Patpat Kazası: Anne Hayatını Kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen patpatta anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. İnceleme başlatıldı.

06.11.2024 22:36
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Siirt'in Eruh ilçesinde 'patpat' diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Kaza, Dalkoru köyü mevkisinde meydana geldi. Bahçeden eve döndükleri sırada patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü yaralandı, annesi Ayşe Kayar (70) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Eruh İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Ayşe Kayar'ın cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Patpat Kazası: Anne Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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