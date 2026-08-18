Siirt\'te Piknik Tüpü Patladı

Siirt'te bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde merkez Yeni Mahalle Necmettin Bilgin Sokak'ta bulunan Pamukçu Apartmanı'nın 5. katında balkonda bulunan piknik tüpü henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik ve kontrol çalışması yaptı. Patlama nedeniyle balkon ve çevresinde maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı. Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.