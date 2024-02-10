Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekipleri, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birini tutukladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ö. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.B. ise tutuklandı.

10.02.2024 13:20  Güncelleme: 13:22
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Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı

SİİRT - Siirt'te terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube ekiplerinin terör propagandası yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve yasak yayın ele geçirildi.

Gözaltına alındıktan sonra ifadeleri alınan şüphelilerden adli makamlara sevk edilen Y.Ö. isimli şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, S.B. ise tutuklandı.

(STK-AKK-Y)

Siirt\'te PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te PKK/KCK propagandası yapan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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