Siirt\'te Polis Uygulama Noktasında Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde polis uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 490 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çalışmalar çerçevesinde, Baykan ilçesi polis uygulama noktasında durdurulan İran plakalı çekici araçta yapılan aramada, 490 paket farklı markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler devam ediyor. - SİİRT
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