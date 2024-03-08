Siirt\'te seyir halindeki kamyon balatalarından alev aldı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada K.A. (17) hayatını kaybederken, Y.A. ise yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan K.A. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Y.A.'nın tedavisi ise devam ediyor.