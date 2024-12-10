Siirt'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Siirt'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Siirt'te düzenlenen operasyonda 2 gözaltı ile silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

10.12.2024 16:16
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Siirt'te silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi: 2 gözaltı

SİİRT - Siirt'te polis ve jandarmanın operasyonunda silah ve uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Polis Özel Hareket ekiplerinin desteğiyle kent merkezi ve Kurtalan ilçesi Tatlı köyünde ikamette yapılan aramalarda 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 33 adet 7.62 39 mm fişek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 3 adet 9x19 mm fişek, 14 adet cep telefonu, 35 adet sim kart, 13 adet USB bellek, 12 gram kokain, 1 adet hassas terazi ve suçtan elde edilen 31 bin 200 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Siirt\'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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