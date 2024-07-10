Siirt'te sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

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Siirt'in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, Pervari ilçesi Doğan köyünde arkadaşları ile oyun oynayan Muhammed Benek (11) dengesini kaybederek sulama havuzuna düştü. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden yapılan ilk müdahalelere rağmen Muhammed Benek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT