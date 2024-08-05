Siirt\'te Terörle Mücadelede 18 Operasyon Gerçekleştirildi

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Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı"nda, "Terörle mücadele kapsamında temmuz ayı içerisinde 18 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar sonucu 4 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi" dedi.

Vali Kemal Kızılkaya, 2023 yılı Temmuz ayına kıyasla, kentte azim ve kararlılıkla yürütülen operasyonlar sayesinde asayiş olaylarında yüzde 100 oranında bir azalma kaydedildiğini, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda ise güvenlik güçlerinin inisiyatifinde yüzde 200'lük bir artış sağlandığını söyledi. Terörle mücadele kapsamında temmuz ayı içerisinde 18 operasyon gerçekleştirildiğini, bu operasyonlar sonucu 4 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini aktaran Vali Kızılkaya, çok sayıda silah, mühimmat ve diğer terör örgütüne ait malzemelerin ele geçirildiğini kaydetti.

Temmuz ayı boyunca sosyal medya üzerinden terör propagandası yapan 7 kişi, terör örgütü üyeliğinden aranan 5 kişi olmak üzere toplam 12 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği bilgisini paylaşan Vali Kızılkaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Temmuz ayında gerçekleştirilen 43 operasyonda 56 şüpheli yakalandı ve adli makamlara teslim edildi. Bu operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Temmuz ayı içerisinde kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 25 operasyon gerçekleştirildi. 54 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, silah ve tarihi eser ele geçirildiğini belirtti. Siber suçlarla mücadele kapsamında da Temmuz ayında 33 olay aydınlatıl ve çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunan internet siteleri kapatıldı. Siirt genelinde meydana gelen 538 asayiş olayının 477'si aydınlatıldı. Özellikle hırsızlık, dolandırıcılık ve gasp gibi suçlarda etkin bir mücadele yürütüldü, suç işleyenler adalete teslim edildi."

Son bir ayda 5 yıla kadar hapis cezası alan 34 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası alan 8 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 3 kişi ve ifadeye yönelik aranan 64 kişi olmak üzere toplam 109 aranan şahıs kolluk kuvvetlerinin yoğun çalışmaları neticesinde yakalandığını aktaran Vali Kızılkaya, "Jandarma sorumluluk bölgemizde temmuz ayında 2 evden hırsızlık, 3 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı meydana gelmiş ve bu olayların tamamı aydınlatılmıştır. Polis sorumluluk bölgesinde ise 1 evden hırsızlık, 3 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 4 açıktan hırsızlık, 18 dolandırıcılık ve 2 gasp olmak üzere toplam 28 suç işlenmiş ve bu olayların tamamı aydınlatılmıştır. Jandarma sorumluluk bölgemizde motosiklet hırsızlığı, yankesicilik, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, gasp ve kapkaç gibi olaylar ise hiç yaşanmamıştır. Bir önceki yılın yani 2023 yılı Temmuz ayına kıyasla, asayiş uygulamalarında güvenlik güçlerimizin inisiyatifiyle yüzde 100'lük bir azalma sağlanmıştır" dedi.

Temmuz ayında il genelinde 1 orman, 4 ot ve 7 anız yangınına müdahale edildiğini, anız yakma yasağına uymayan 3 kişiye 572 bin 168 TL idari para cezası uygulandığını belirten Vali Kızılkaya, "Baraj ve göletlerde suya girmek yasağına uymayan 7 kişiye de idari para cezası uygulandı. Boğulma olaylarının yaşanmaması için de ilimiz sınırları içerisinde özellikle yaz aylarında serinlemek amacıyla, baraj ve göletlerde suya girmenin süresiz olarak yasaklandı. Güvenlik güçlerimiz ve AFAD bu çerçevede bilgilendirme, uyarı ve denetim faaliyetlerini sürdürmektedir. Tüm ikaz ve bilgilendirmelere rağmen maalesef bu yasağa uymayan 7 vatandaşımıza da 14 bin 364 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında 22 bin 456 aracın denetlendiğine, 20 sürücü belgesinin geri alındığına ve 119 aracın trafikten men edildiğine değinen Kızılkaya, trafik kurallarına uymayan sürücülere 1142 ceza kesildiğini ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının sürdüğünü, motosiklet kazalarını önlemek amacıyla yapılan denetimlerde 382 sürücüye ceza kesildiğini ve 36 motosikletin trafikten men edildiğini söyledi.

Toplantıya; Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Çetiner, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, 3. Komando Tugay Komutan Vekili Muharebe Yarbay Murat Kılınç, ilçe kaymakamları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri katıldı. - SİİRT