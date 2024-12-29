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Siirt'te tır devrildi: 3 yaralı

SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesi çıkışında tırın devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Baykan ilçesi çıkışında plakası ve sürücü ismi öğrenilemeyen tırın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilip Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ile Bitlis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.