Siirt\'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Başur mevkisinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda iki otomobilin karıştığı kazada araçlardan biri kontrolden çıkarak ters döndü, diğer araç ise savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada yaranan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
