Siirt\'te Trafik Kazası: 3 Yaralı

Siirt'te otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Doğan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücülerinin kontrolünden çıkan 34 MMY 759 plakalı otomobil ile 23 ABN 981 plakalı pikap çarpıştı. Kazada otomobildeki M.Ö. (57), H.Ö. (27) ve kimliği belirlemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT