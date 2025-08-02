Siirt'in Eruh ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İlçenin Çizmeli köyü mevkisinde 31 AKM 399 plakalı otomobil ile 56 AY 795 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Trafik Kazası: Maddi Hasar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?