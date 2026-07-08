Siirt'te Trafo Deliğine Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde başı trafo deliğine sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde başı trafo deliğine sıkışan kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kediye zarar vermemek için dikkatli bir çalışma yürüttü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kurtarılan kedi, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - SİİRT