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Siirt'te traktör kazasında 2'si ağır, 7 kişi yaralandı

SİİRT - Siirt'in Eruh ilçesi Okçular köyünde, traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, süt sağmak için yaylaya giden kadınları taşıyan traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, şoför E.A ile traktör römorkunda bulunan H.D. L.A. ve F.A. yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık Eruh Arama ve Kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Eruh Devlet Hastanesi ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.