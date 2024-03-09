Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram metemfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Narkotik şube ekipleri, Van ve Hakkari'den kentte getirilen 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınarak Siirt'e getirilen R.E ve O.B., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

09.03.2024 23:29  Güncelleme: 23:31
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Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

SİİRT - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2,5 kilogram metemfetamin ele geçirildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, narkotik şube ekipleri, Van ve Hakkari'den kentte getirilen 2,5 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gözaltına alınarak Siirt'e getirilen R.E ve O.B., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

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