Siirt\'te Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Yakalandı

Siirt'te uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcısı oldukları değerlendirilen 2 şüpheli yakalandı.

Siirt Valiliği koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda, satışa hazır 98 parça halinde toplam 159,67 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 27 bin 600 lira, 11 cumhuriyet altını ve 3 gram altın ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. Kentte uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.