Siirt'te uyuşturucu ve sigara operasyonu - Son Dakika
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Siirt'te uyuşturucu ve sigara operasyonu

Siirt'te düzenlenen operasyonda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı, çok miktarda uyuşturucu ve sigara ele geçirildi.

17.11.2024 00:41
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Siirt'te uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

SİİRT - Siirt'te İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlar ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonunda yakalanan 7 şüphelinden 5'i tutuklandı.

Siirt'te düzenlenen 'Narkogüç' operasyonunda il merkezi ve Kurtalan ilçesinde 3 kilo 500 gram kubar esrar, 2 kilo 500 gram sentetik cannabinoit bonzai uyuşturucu madde, 32 gram metamfetamin uyuşturucu madde, 8 adet payp uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Siirt Eruh karayolunda bir kamyonette yapılan aramada ise 5 bin 600 paket bandrolsüz, gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Siirt'te uyuşturucu ve sigara operasyonu - Son Dakika

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