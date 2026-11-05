Siirt\'te yerinden çıkan rögar kapağı nedeniyle aracın ön sağ tekerleği çukura sıkıştı

Siirt'te yerinden çıkan rögar kapağı nedeniyle aracın ön sağ tekerleği çukura sıkıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt merkez Turan Beyazıt Caddesi'nde yoğun yağışın etkisiyle SİSKİ'ye ait rögar kapağı yerinden çıktı ve seyir halindeki 01 EPR 92 plakalı aracın ön sağ tekerleği açılan çukura sıkıştı. Araçta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Siirt'te seyir halindeki bir araç, yoğun yağışın etkisiyle rögar kapağının yerinden çıkması sonucu oluşan çukura saplandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Siirt merkez Turan Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 01 EPR 92 plakalı aracın üzerinden geçtiği, Siirt Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (SİSKİ) ait rögar kapağı, etkili olan yoğun yağışın da etkisiyle yerinden çıktı. Kapakla birlikte aniden açılan çukura aracın ön sağ tekerleği sıkıştı. Şiddetli yağış altında mahsur kalan araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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