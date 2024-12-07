Siirt ve çevresinde etkili olan yoğun sisten dolayı 2 araç çarpıştı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt Küçük Sanayi Sitesi Kavşağında meydana geldi. Yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesiyle sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Son Dakika › 3.Sayfa › Siirt'te Yoğun Sis Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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