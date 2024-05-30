Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, silahlı kavganın ortasında kaldı

3.Sayfa

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ortasında kaldı.

Alınan bilgilere göre, kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Hacı Fethi Serin Camii önünde Vali Kemal Kızılkaya, camiden çıktığı sırada iki taraf arasında yaşanan silahlı kavganın ortasında kaldı. Olayda C.T., bacağından vuruldu. Şüpheli B.G., kaçtığı sırada Vali Kızılkaya'nın korumaları tarafından etkisiz hale getirildi.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - SİİRT