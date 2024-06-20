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Silah tacirlerine eş zamanlı operasyon: 4 gözaltı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de polis ekipleri tarafından yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda O.K., H.Ş., R.F.Ö., ve F.B.B. adlı kişilerin yasa dışı silah ticareti yaptıkları belirlendi. Ekipler tarafından yapılan teknik takip sonucu eş zamanlı olarak operasyon düzenlenirken, şüpheli şahıslarla birlikte 3 ruhsatsız tabanca, 42 fişek, bir tarihi eser ve kılıç ele geçirdi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.