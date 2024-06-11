Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı

Protesia:

Olayın detayını bilmiyorum 2 sokak ileride oturuyorum eve gelmeden 30 dakika önce olanlar olmuş zaten, Zafer abimizi vurmuşlar muhtemelen tefeciler öyle tiplere benziyorlar işin garip olan tarafı olay olduktan sonra bulunduğumuz yer hastaneye ve karakola yakın olduğu halde ne bir polis geldi o an da ne bir ambulans şu anda Zafer abi yaşıyor mu bilmiyoruz ama yanda ki sağlık kabini ilk müdahaleyi yaptı sağolsunlar Allah şifa versin.