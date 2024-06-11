Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı - Son Dakika
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Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı

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İstanbul'da bir kişi, tartıştığı dükkanı sahibini silahla yaraladıktan sonra başında beklemeye başladı. Silahlı saldırgan, bir kişinin üzerine atlaması sonucu etkisiz hale getirildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

11.06.2024 11:42  Güncelleme: 11:53
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İstanbul Küçükçekmece'de iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan saldırgan, 1 kişiyi silahla yaraladı. Silahla yaraladığı esnafın bir süre başında bekleyen şüpheli, başka bir kişinin üzerine atlamasıyla yakalandı.

BORÇ TARTIŞMASINDA TABANCASINI ATEŞLEDİ

Olay, Atatürk Mahallesi 4. sokakta dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre şüpheli ayakkabı dükkanı işleten Z.A ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyüyünce saldırgan, Z.A.'yı silahla vurdu.

VURDUKTAN SONRA SİLAHLA BAŞINDA BEKLEDİ

Yaralanan dükkan sahibi yere yığıldı. Silahlı saldırgan ise yaraladığı adamın başında beklemeye başladı. Sesleri duyan çevre sakinleri ise olan biteni izlemeye başladı. Kimileri saldırganı sakinleştirmeyi deneyerek silahı bırakmasını istedi ancak başarılı olamadı.

SALDIRGANA USULCA YAKLAŞIP ÜZERİNE ATLADI

O sırada aynı sokakta esnaf olduğu öğrenilen bir kişi, şüpheliye adım adım yaklaşarak bir anda üzerine atladı. Çıkan arbede sırasında saldırgan etkisiz hale getirildi. Olayı izleyen kalabalık ise adamın yakalanmasının ardından şüpheliyi darbetmeye başladı.

DÖVDÜKTEN SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Yaralanan esnaf hastaneye kaldırılırken silahlı saldırgan polis ekiplerine teslim edildi. İlginç olaydan geriye cep telefonu kameralarına yansıyan bu görüntüler kaldı.

Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, İstanbul, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Saldırganı durdurmak için yaptığı hamleyle kendi canını hiçe saydı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Ender Koçak: Bizde buna cahil cesareti derler 25 2 Yanıtla
  • caps lock: Çok kontrolsüz. Adam o an silahı ateşlese bir çok kişi yaralanır veya ölebilirdi. Allah korumuş. 19 2 Yanıtla
  • Ozgur Ozbakan: Helal len diyo bir de, Kardeşim bu video da kahraman felan yok. Adamı tutma anında elinde sallanan silahı gördün demi? O an silah elinde patlayıp etraftan birini vurmaması mucize olmuş. 16 0 Yanıtla
  • ŞEHZADE MUSTAFA: Bana Göre Kahraman ilan edilmeli 9 6 Yanıtla
  • Barış Oğuz: askerligimi doğuda yaptım, defalarca çatışmaya girdim, gelsin benim elimden silahı kapsın, sarjördeki mermi sayısı kadar yaralı yatardı yerde. bunu neden dedim? böyle olaylarda kahraman olmaya çalışmayın, deneyimli birine denk gelirseniz öldüğünüzle kalırsınız, ülkede zaten adalet yavaş işliyor, mahkeme sürecinde sizi vuranlar yurt dışına çıkar, sizi sevenler mezarınızın başında ağlar. herkese sevgiler. 8 6 Yanıtla
  • serkan kurt: küçükcekemce durulmuyor bu aralar ,polis arkadaşlar, biraz daha orayı markaja almanız lazım, 3 0 Yanıtla
  • Protesia: Olayın detayını bilmiyorum 2 sokak ileride oturuyorum eve gelmeden 30 dakika önce olanlar olmuş zaten, Zafer abimizi vurmuşlar muhtemelen tefeciler öyle tiplere benziyorlar işin garip olan tarafı olay olduktan sonra bulunduğumuz yer hastaneye ve karakola yakın olduğu halde ne bir polis geldi o an da ne bir ambulans şu anda Zafer abi yaşıyor mu bilmiyoruz ama yanda ki sağlık kabini ilk müdahaleyi yaptı sağolsunlar Allah şifa versin. 3 0 Yanıtla
  • Beyza Beyzade: Helal olsun yaraladığı adamın ölmesini bekliyor başında idam gelsin kimse yapıyor mu böyle şeyler bakalım insanların kendi canı ne kadar kıymetli ozaman görelim 2 0 Yanıtla

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