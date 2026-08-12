Silahlı Kavga: İş Yeri Sahibi Ağır Yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir iş yerinde sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüşürken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan iş yeri sahibi ağır yaralandı.

Olay, Kurtuluş Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir telefoncuda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gelen 2 kişi ile iş yeri sahibi R.K. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İş yerine gelen iki şahıstan biri belindeki tabancayı çıkartarak R.K.ya ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan R.K. ağır yaralanırken, olayın şüphelileri otomobil ile olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah sesini duyan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri R.K.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri de olay sonrası kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma soruyor.