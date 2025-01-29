Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Yaralı - Son Dakika
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Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Yaralı

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Samsun'da eski ortak, nakliyatçı baba-oğula silahlı saldırıda bulundu, hayati tehlikeleri var.

29.01.2025 11:28
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Nakliyatçı baba-oğlu silahla ağır yaralayan şahıs adliyede

SAMSUN - Samsun'da nakliyat şirketi sahibi eski ortağı ile oğluna silahlı saldırı düzenleyerek ağır yaralayan şahıs polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan Nakliyatçılar Sitesi Kamyon Garajı'nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakliyat şirketi sahibi Suat Tüfekçi ve oğlu Osman Tüfekçi kendilerine ait işyerinin yazıhanesinde eski ortakları Halit S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanarak kanlar içinde kalan baba-oğul ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Silahlı saldırıyı düzenleyen Halit S., Atakum ilçesinde olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan Halis S., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Osman Tüfekçi, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Silahlı Saldırı: Baba-Oğul Yaralı - Son Dakika

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