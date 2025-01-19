Silahlı Saldırı İntikamında Üç Tutuklama - Son Dakika
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Silahlı Saldırı İntikamında Üç Tutuklama

Adıyaman'da 17 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı düzenleyen 3 kişi tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

19.01.2025 22:33
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Para karşılığında silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 şahıs tutuklandı

2 Yıl önce yaşanan silahlı kavganın intikamını almak istemiş

ADIYAMAN - Adıyaman'da, para karşılığında 17 yaşındaki çocuğa silahlı saldırı gerçekleştirerek 1 kişinin yaralanmasına neden olan 5 şahıstan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 1 hafta önce Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi Necip Fazıl Kısa Kürek Parkı yakınlarında kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.M'ye bir araç içerisinden silahla ateş açılmış ve A.M., bacağından yaralanarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaşanan olay sonrasında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde O.D., E.İ., S.K., M.Ş. ve B.D., isimli şahısların İstanbul'dan Adıyaman'a geldikleri şahısların Adıyaman'da kendi araç plakalarını sökerek kentte park halindeki bir başka otomobilin plakalarını çalıp o plakaları kendi araçlarına taktığı ve olay esnasında kar maskesi kullandıkları tespit edildi.

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şahısların olay sonrası Kastamonu'ya gittikleri belirlendi. Polis ekiplerinin Kastamonu'da yaptıkları operasyon sonucunda şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde olayda kullanılan tabanca ve kar maskeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Adıyaman'a getirilen ve burada işlemleri tamamlanan şahıslar daha sonra Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Burada mahkemeye sevk edilen şahıslardan O.D., E.İ. ve B.D, tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Ş. ve S.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şahıslara para karşılığında olayı gerçekleştiren ismi öğrenilemeyen şahsın, A.M'nin yakınlarıyla yaklaşık 2 yıl önce yaşadığı silahlı kavga olayının intikamını almak için bu olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silahlı Saldırı İntikamında Üç Tutuklama - Son Dakika

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