Silahlı Saldırı: Rehin Alma Olayında Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi - Son Dakika
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Silahlı Saldırı: Rehin Alma Olayında Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Silahlı Saldırı: Rehin Alma Olayında Şüpheli Etkisiz Hale Getirildi

Gebze'de silahlı bir kişi, lokantada bir kişiyi vurup rehin aldı; ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

24.02.2025 13:59
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde elinde silahla lokantaya giren ve bir kişiyi vurup, içeride bulunanları rehin alan şahıs, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 12.15 sıralarında Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Elinde silahla lokantaya giren ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan bir kişiyi vurarak yaraladı, ardından içeride bulunanları rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Şüpheli, yaraladığı kişiyi sağlık ekiplerine teslim etmeyi de reddetti. Bir süre içeriye kimsenin girmesine izin vermeyen zanlı, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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