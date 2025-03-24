Silahlı saldırıda ölen 2 gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te iftar saati husumetli oldukları şahısların silahlı saldırısına uğrayan ve hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Olayın zanlılarını yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saatinde Fatih Tekin ve akrabası Enes Şimşek'in bulunduğu aracın önü husumetli oldukları şahıslar tarafından kesildi. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıktı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde, ağır yaralanan Enes Şimşek ise sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 2 gencin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Hayatını kaybeden Fatih Tekin ve akrabası Enes Şimşek'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin, Sam Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın ve kaçan saldırganları yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.