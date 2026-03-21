Silahlı Tartışmada Genç Hayatını Kaybetti
Silahlı Tartışmada Genç Hayatını Kaybetti

21.03.2026 19:20
19 yaşındaki Hasan Şimşek, Manavgat'taki tartışmada vurularak hayatını kaybetti, memleketinde defnedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan tartışmada silahla vurularak hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Şimşek, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat'ın Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde bulunan bir markette akşam saatlerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İş yeri sahibinin oğlu Hakan K.'nin silahla ateş açması sonucu Hasan Şimşek (19) hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin yapılan kontrolde 3,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Olayın ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan ailesi tarafından teslim alınan Hasan Şimşek'in naaşı, memleketi Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Budak Mahallesi'ne getirildi. Hasan Şimşek'in cenazesi, mahallede ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde mahalle mezarlığında defnedildi. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken aile fertleri, taziyeleri gözyaşları içinde kabul etti. Cenazeye ailesi, yakınları, Budak Mahallesi Muhtarı Emine Ünüvar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Samsun’da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma Samsun'da cezaevinde şüpheli ölüme soruşturma
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler "İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
Şırnak’ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı Şırnak'ta sağanak sele dönüştü, dereler taştı, evler sular altında kaldı
İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti İsmini taşıyan üniversite kampüsünü kira artışı için dava etti
Vahim iddia: ABD Orta Doğu’ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak Vahim iddia: ABD Orta Doğu'ya 2 bin 500 asker daha konuşlandıracak

18:19
Bakan Fidan: İsrail ABD’yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil
17:59
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı
17:48
Danny Welbeck Galatasaray’ın kabusu Liverpool’u tek başına yıktı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
17:16
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD’yi işaret etti
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti
16:45
İran’dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı
16:40
İran’dan ABD ve İsrail’e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
İran'dan ABD ve İsrail'e Basra Körfezi uyarısı: Sert karşılık veririz
