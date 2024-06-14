Şili'de Şiddetli Fırtına: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Hasar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şili'de Şiddetli Fırtına: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Hasar Gördü

Şili'de hafta boyunca etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar sonucu caddeler ve sokaklar sular altında kaldı, binlerce ev hasar gördü. Sel felaketi nedeniyle yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Başkent Santiago ve 7 bölge afet bölgesi ilan edildi.

14.06.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şili'de etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle caddeler ve sokaklar sular altında kaldı, en az 2 bin 300 evde hasar oluştu, 1 kişi hayatını kaybetti.

Şili'de hafta boyunca şiddetli fırtına ve yağış etkili oldu. Ülkenin merkezi ve güney bölgelerinde yaşanan yağışların sel felaketine yol açması sonucu yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Yerel yetkililer tarafından açıklamaya göre 2 bin 300 ev hasar gördü, 4 bin 300 kişi evsiz kaldı, 60 bin evde ise elektrik kesintisi meydana geldi. Çarşamba günü gece saatlerinde şiddetli rüzgarlar nedeniyle bir ağacın traktörün üzerine devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Başkent Santiago'nun güneyindeki Bio Bio bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen onlarca ev yıkıldı, Curanilahue kasabası tamamen sular altında kaldı. Şili Eğitim Bakanlığı, Şili'nin 16 bölgesinden 7'sinde derslere bu hafta ara verildiğini açıkladı.

Yetkililer Santiago ve 7 bölgeyi "afet bölgesi" ilan ederken, güneyde şiddetli etki gösteren fırtınanın Santiago'ya ilerlediği belirtildi. Santiago Metropolitan Bölgesi Valisi Claudio Orrego yaptığı açıklamada, "Şehir direniyor, ancak sorumluluk alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullanarak bölge sakinlerine evde kalmaları çağrısında bulundu. - SANTİAGO

Kaynak: İHA

Afet Bölgesi, Santiago, Fırtına, Şili, Ulaşım, Acil Durum, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şili'de Şiddetli Fırtına: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Hasar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:48 Karşılaşmalar Temmuz’da İşte Fenerbahçe’nin oynayacağı hazırlık maçları Karşılaşmalar Temmuz'da! İşte Fenerbahçe'nin oynayacağı hazırlık maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:36:04. #1.13#
SON DAKİKA: Şili'de Şiddetli Fırtına: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, Binlerce Ev Hasar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement